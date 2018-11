Riviercruises in 2020 naar nieuwe steiger bij Willemstad

,,Het terrein ligt in het puntje van een Natura 2000-gebied, dus dit heeft heel wat voeten in de aarde. Maar ik hoop dat we de aanlegsteiger in 2020 kunnen realiseren” zegt wethouder Thomas Zwiers. Naast de rederij werkt de gemeente voor dit project nauw samen met Staatsbosbeheer, provincie en waterschap Brabantse Delta. ,,We kijken bijvoorbeeld of er bij de steiger een aarden wal moet komen en wat we moeten doen aan natuurcompensatie.”