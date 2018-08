Rijk Zwaan sloopt en bouwt in Heijningen

1,5 miljoen euro voor verbeteren verkeers­vei­lig­heid Moerdijk: 'Ook inzetten op gedrag in verkeer'

14:47 ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk steekt de komende jaren anderhalf miljoen euro in maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. ,,Maar we zetten zeker ook in op beter gedrag, want daar valt de meeste winst te behalen'', zegt wethouder Thomas Zwiers.