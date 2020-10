Rijk Zwaan groeit met groentezaden naar omzet half miljard euro

In de Nederlandse vestigingen van Rijk Zwaan, Fijnaart en De Lier (Z-H), werken nu 1.450 mensen. Wereldwijd zijn dat er 3.500. Dat blijkt uit het verslag over het boekjaar 2019-2020. Het veredelingsbedrijf, dat meer dat 1.500 groenterassen levert, behoort mondiaal tot de top 4 ondernemingen op de zadenmarkt.

Toch is niet alles hosanna, zegt Ben Tax, directielid van Rijk Zwaan. ,,De uitbraak van Covid-19 bracht ons internationaal gezien logistieke uitdagingen. We moesten onze bedrijfsprocessen aanpassen om klanten te kunnen blijven voorzien.”

‘Onmisbaar’

Omdat Rijk Zwaan handelt in een ‘onmisbaar’ onderdeel van de voedselketen, werkten overheden wel mee. ,,Door zogeheten green-lanes bleven de grenzen voor onze sector open", aldus Tax. Er blijven echter wel degelijk reisbeperkingen. ,,Naarmate die langer duren, kan dat bedreigend zijn. Maar we kunnen wel tegen een stootje.”

Rijk Zwaan, opgericht in 1924, is voor 90 procent eigendom van drie families en voor het resterende deel van medewerkers. In het voorbije boekjaar investeerde de onderneming 130 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling. Zo kwamen er onder meer faciliteiten bij in Nederland, China, Chili en Polen. In totaal zijn er nu 30 buitenlandse dochterondernemingen.