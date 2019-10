Rijk Zwaan bloeit en groeit met 6 procent

De winst van het bedrijf uit Fijnaart, met 3.300 werknemers en de hoofdvestiging in De Lier, is wel lager uitgevallen: 48 miljoen euro ten opzichte van 59 miljoen euro in het boekjaar 2017/2018. Dat is te wijten aan de investeringen in faciliteiten en uitbreiding van personeel, aldus de organisatie.

Onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijk

Moderne technologieën helpen

In Tanzania, Mexico en Chili investeerde het familiebedrijf in onderzoeksfaciliteiten. In Nederland zaten de investeringen met name in de aankoop van gronden in het Zuid-Hollandse De Lier voor de ontwikkeling van een veredelingslocatie voor tomaat, paprika en aubergine.