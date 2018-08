Rijdt Tourwinnaar Geraint Thomas in 2019 in Zevenbergen?

ZEVENBERGEN - Doet ie 't of doet ie 't niet? Dat is de vraag na de ontmoeting tussen voorzitter Henk Hendrikx van de Profronde Zevenbergen en de winnaar van de Tour de France, Geraint Thomas uit Wales.

De vraag van Hendrikx was of Thomas in 2019 wil meerijden in de profronde van Zevenbergen.

Geraint Thomas verblijft dit weekend in het Golden Tulip Hotel van George Muns in Zevenbergen. Zondag koerst hij in de profronde van Etten-Leur, waar de hele top 5 van de laatste Tour de France aan de start staat.

Vriendelijk