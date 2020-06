Riena uit Fijnaart wint 100.000 euro in de VriendenLoterij

Klundert krijgt een nieuwe winkel: brood, cadeautjes en lekkers bij D'un Zoete n'Oek

14:33 KLUNDERT - Op 6 juli openen Kees en Lilian de Ron de deuren van D'un Zoete n'Oek in Klundert. ,,Eindelijk, want nu de ramen afgeplakt zijn, merken we dat iedereen in Klundert heel nieuwsgierig is naar ons nieuwe winkeltje", vertellen ze trots.