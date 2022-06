Ridder Rolf de Boer: ‘Schandalig hoe we in Nederland met cultuur omgaan’

We beginnen met uw eerste voorzitterschap, dat van D66 Brabant.

,,Ik was betrokken lid van D66 omdat ik achter de idealen stond en nog steeds sta. Ik ben nog steeds lid. Op zeker moment heb ik mijn vinger opgestoken om voorzitter te worden. Statenlid zijn, trok me niet, dat zou te veel tijd kosten. Mijn taak was destijds vooral leden vasthouden. De afdeling Brabant telde in de jaren zeventig minder dan duizend leden. Nu heeft de partij er landelijk ruim 30.000. We zijn de afgelopen veertig jaar als partij in ledental meer dan verdubbeld.”