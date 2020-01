Revolutie op Moerdijkse basisscholen: kunst en cultuur tellen weer mee

ZEVENBERGEN - De tijd dat cultuuronderwijs in het verdomhoekje zat, genegeerd en geminacht, is voorbij. Net als sport wordt kunst & cultuur tegenwoordig serieus genomen als schoolvak.

,,Al blijven rekenen en taal het middelpunt”, verzekert Joke van Sliedregt, sinds een jaar directeur van basisschool De Toren in Zevenbergen.

Vroeger ging het hoofdzakelijk om rekenen en taal, met wereldoriëntatie en nog wat bijvakken eromheen. ,,Nu is alles even zwaar gaan wegen", geeft de directeur aan. De nieuwe richting wijst alvast vooruit naar de komst van de landelijke blauwdruk voor onderwijs, officieel curriculum geheten.

Nu nog losse vakken

Wat dit nieuwe curriculum in grote lijnen inhoudt, komt volgens Van Sliedregt neer op niet minder dan een culturele revolutie. ,,Op dit moment geven we nog losse vakken zoals aardrijkskunde en biologie. Straks gaan we die allemaal integreren, met als gevolg een brede oriëntatie voor onze leerlingen. Dan gaat het dus niet meer over doelen als kan het kind reproduceren waar Rome ligt, maar: kan het erachter komen waarom Rome zo'n belangrijke stad was en is.”

Quote Kinderen die muziek maken zijn beter in wiskunde - om maar een voordeel te noemen Joke van Sliedregt, Directeur basisschool De Toren, Zevenbergen

Wat kunst toevoegt aan de ontwikkeling van kinderen? Van Sliedregt veert op: ,,Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar wat kunst - muziek, drama, beeldende kunst, dans - met het brein doet. Neurologisch onderzoek, dus. En wat blijkt? Kinderen die muziek maken zijn beter in wiskunde - om maar een voordeel te noemen.”

De wereld is groter dan de school en dan jezelf

Wat ook steeds meer gebeurt: scholen gaan de samenleving in. Van Sliedregt: ,,Je leert daarmee het kind: de wereld is groter dan de school en dan jijzelf. Ik geef een voorbeeld: in woonzorgcentrum De 7 Schakels viel altijd weinig te beleven voor kinderen, als ze met hun ouders op bezoek gingen bij hun opa en oma. Ze hebben daar zelf onderzoek gedaan naar manieren om de hal kindvriendelijker te maken.”

De Boemerang is koploper

Vakoverschrijdend onderwijs, zoals het heet, is hier en daar al de trend op scholen. Basisschool De Boemerang in Zevenbergen bijvoorbeeld is een van de koplopers.

Van Sliedregt: ,,Laatst kregen leerlingen de opdracht om het menselijk spijsverteringsstelsel na te bouwen. Dat hebben ze in de hal van de school gedaan, met tafeltjes als dikke darm. Het was hilarisch.”

Samenwerken is de toekomst

Samenwerken, samen onderzoek doen: dat is een van de speerpunten in het nieuwe onderwijs. ,,Het is de toekomst. In het vervolgonderwijs doe je tegenwoordig ook veel opdrachten in groepsverband en zo is het ook steeds meer in het werkend leven dat erop volgt", geeft Van Sliedregt aan.

De leerlingen van groep 7/8 werken al in groepjes aan hun opdracht die voortvloeit uit de cultuurles van San Vermaas. De cultuurcoach is van groot belang voor het laten slagen van de culturele omwenteling, vindt Van Sliedregt. Zij vertaalt de behoefte van scholen aan cultuuronderwijs in concrete lesprogramma's.

Op alle vijftien scholen in de gemeente Moerdijk die meedoen is die behoefte anders, vertelt ze. ,,Het is echt een netwerkfunctie. Veel met mensen praten, je ogen open houden. Zo'n les als ik vanochtend heb gegeven is een uitzondering.”

Quote Dankzij cultuuron­der­wijs kun je je straks beter in de grote wereld redden San Vermaas, cultuurcoach gemeente Moerdijk

Vermaas is ook de persoon die het provinciale fenomeen Cultuurloper introduceert en coördineert op basisscholen. Dat houdt onder meer in dat onderwijsteams zelf scholing krijgen in het geven van cultuureducatie. ,,Cultuureducatie leidt niet zozeer op tot vaardigheid, bijvoorbeeld het bespelen van een instrument, als wel tot ontwikkeling. Dat je je straks beter in de grote wereld kunt redden.”

De wereld is veranderd

Precies daarom is er op De Toren een soort beroepenoriëntatie voor leerlingen van groep 7 en 8. Zij leren wat er later te kiezen valt. Daar is behoefte aan, vindt de directeur. ,,Vroeger wist je al heel jong wat je wilde worden. Als je vader timmerman was, werd jij dat ook. De wereld is wat dat betreft totaal veranderd. Jij maakt zelf de keuze.

Frisse wind

Waren deze lessen eerst alleen vrijwillig in het weekend, maar nu zijn ze opgenomen in het reguliere doordeweekse lespakket. Zo ervaren de kinderen bijvoorbeeld zelf wat journalistiek inhoudt, door als reporters op school rond te lopen en op bezoek te gaan bij bedrijven en daar verslag van te doen.