‘Reuzelaadpaal voor walstroom opsteker voor het milieu’

moerdijkse ambitieMOERDIJK - Als het nou gaat om concrete plannen binnen de VNO-beleid, hebben we bij het walstroomproject een goeie te pakken. Op verzoek van Port of Moerdijk onderzoekt een extern bureau op dit moment namelijk de haalbaarheid van een walstroomvoorziening voor de schepen van rederij A2B-online.

In september zullen we weten of het plan uitgevoerd kan worden op een van de Moerdijkse havenkades. Zowel de reder als het havenbedrijf ‘zouden teleurgesteld zijn, als het niet kan doorgaan.’

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft sinds kort een afdeling voor Brabants tweede grootste industriegebied: Moerdijk. In een serie van vier verhalen lichten enkele kartrekkers de gezamenlijke ambities van de ondernemers toe. Vandaag Port of Moerdijk en rederij A2B-online over duurzaamheid en het walstroomproject.

Stroomvoorziening voor schepen

Voor wie er geen beeld bij heeft: denk aan een laadpaal voor auto’s, maar dan wat groter. Want we hebben het hier om een stroomvoorziening voor schepen die gemiddeld 150 containers over de zee vervoeren. In het geval van A2B vooral naar Engeland.

Dat bedrijf onderhoudt sinds 2013 vanaf de terminal van CCT een zogeheten short-sea verbinding met zes schepen die gemiddeld drie keer per week heen en weer gaan. ‘Qua volume een belangrijke speler’, omschrijft directeur Gerard de Groot.

Quote We bedienen de multinatio­nals, die ook met duurzaam­heid bezig zijn Gerard de Groot ,,We zijn in korte tijd flink gegroeid en dat brengt ook andere verantwoordelijkheden met zich mee. We bedienen de multinationals, die ook met duurzaamheid bezig zijn. Mede daarom zijn wij begin dit jaar met het idee van walstroom aan de slag gegaan. Onze schepen liggen tijdens het laden en lossen tien tot twaalf uur aan de kant. De energie daarvoor wordt opgewekt door een generator die op olie draait. Als we dat door walstroom kunnen vervangen wordt de uitstoot van CO2 en van geluid fors verminderd.”

Volledig scherm Gert Slager is van Port of Moerdijk en Gerard de Groot van rederij A2B Online. Over het project walstroom voor containerschepen. Dat reduceert uitstoot co2, stikstof en geluid en is wellicht goedkoper. Onderzoek daarnaar loopt. Duurzaamheid zit ook in het reduceren van het wegvervoer, en containers op treinen te plaatsen. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Maar het moet natuurlijk ook financieel iets opleveren. Of nou ja, als het niet meer kost dan nu, is het goed genoeg voor A2B. ,,Het kost ons 50 tot 60.000 euro om de schepen technisch aan te passen, die investering willen we wel terugverdienen.”

Onderzoek

Quote Walstroom is in de binnen­vaart al lang gemeengoed Gert Slager, manager gebiedsontwikkeling Wat de aanleg van een walstroomkast kost en oplevert aan milieuwinst, onderzoekt het Havenbedrijf, zegt Gert Slager, manager gebiedsontwikkeling. ,,Walstroom is in de binnenvaart al lang gemeengoed, maar een industriële aansluiting voor een zeeschip is van een andere orde. In Rotterdam wordt geëxperimenteerd met een mobiele unit en in Scheveningen en Den Helder zijn wat voorbeelden. Wat het precies aan milieuvoordelen oplevert, wordt ook in het onderzoek meegenomen.”

Stel: de aanleg van zo’n kast is haalbaar en zinvol. Wat dan? Slager: ,,Dan gaan wij samen met de gemeente Moerdijk en de provincie Brabant kijken wat we ervoor over hebben. Duurzaamheid staat ook bij die partijen hoog in het vaandel, dus ik schat in dat de animo groot is. Het is in ieders belang dat dit project doorgaat. Het voordeel is, dat het initiatief van A2B-online zelf komt en dat werkt altijd veel beter dan dat iets van bovenaf wordt opgelegd.”

Zijn er nog meer ideeën om de bedrijfsvoering in de Moerdijkse haven duurzamer te maken? ,,Milieuwinst boeken, blijft een lastig verhaal, want energie heb je nou eenmaal altijd nodig”, zegt Gerard de Groot. ,,Ook al probeer je vrachtwagenbewegingen door vervoer per spoor of binnenvaart te vervangen. Er moet altijd stroom opgewekt worden. Zestig procent gebeurt bij ons al via intermodale faciliteiten, dat wil zeggen in een combinatie van vervoer over water en spoor. Wij vervoeren 160.000 containers per jaar via Moerdijk. Daar zit duurzaamheid al in, want het scheelt vrachtwagens."

,,Ik zie duurzaamheid als een brede maatschappelijke opgave waar wij de bedrijven elk op eigen niveau aan kunnen bijdragen. Je moet dit echt samen doen. Dat is het belang ook van een platform als VNO NCW. Samen kun je nou eenmaal meer dan alleen.”