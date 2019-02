Restaurant Zeste in Zevenbergen is internationale keuken met Aziatische accenten

Verdiende sporen

De chef-kok verdiende zijn sporen bij restaurants als De Veestallen en Blini in Breda. "Mijn vader is Indonesisch, dus de Oosterse keuken is een rode draad in mijn loopbaan", zegt hij. Mariska: "Randy is vaak bescheiden over zijn werk, maar veel klanten kwamen speciaal voor hem naar de restaurants. Het is al langer zijn droom om een eigen zaak te hebben. Ik heb een heel andere achtergrond, maar zegde mijn baan op om de droom samen te verwezenlijken." Waar Randy bij Zeste het vaste gezicht in de keuken is, is Mariska de gastvrouw in het restaurant. "Ik volgde het afgelopen half jaar een gedegen opleiding in wijn, zodat ik de gasten prima kan adviseren. We stelden een wijnkaart samen die erg verrassend is. Alle wijnen komen van kleine wijnboertjes, die biologisch werken. Dus niets van grote bedrijven. Ook onze huiswijnen zijn al van die speciale kwaliteit."

De Dietermannen zochten bewust buiten Breda voor hun eigen restaurant. "Weg van de drukte", legt Randy uit. "Hier in Zevenbergen kunnen we een kwaliteit brengen die nog niet aanwezig is. En de oppervlakte van dit pand is precies goed. Er kunnen 36 gasten aan tafel, zodat ik alle hoofdgerechten kan bereiden en Mariska iedereen goed kan adviseren en bedienen. Want de basis is dat we alles zelf doen. We maken ook zo veel mogelijk zelf, zodat de gasten het ambacht weer proeven." Als het weer het toelaat, wil het paar ook een terras voor de deur. Randy: "Eerst moeten we even door het ongemak heen van nieuwe bestrating, maar we blijven wel goed bereikbaar. En als straks de haven weer open is, hebben we uiteraard een toplocatie."

Zeste, op Markt 12 in Zevenbergen, is iedere maandag tot en met zondag geopend.