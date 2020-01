Restaurant VISTA in Willemstad krijgt meesterkok

Op deze dag wordt Henrie van der Heijden geïnaugureerd als 149ste SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) Meesterkok van Nederland. Deze is voor een kok de hoogst haalbare graad van vakbekwaamheid in de Nederlandse horeca.

‘Absolute Meester’

Een maand geleden legde Van der Heijden zijn meesterproef met succes af in het met één Michelinster bekroonde Willemstadse restaurant aan het Hollands Diep. ‘Henrie is een absolute Meester, zowel in de keuken als daarbuiten. Hij weet zijn gasten en zijn brigades aan zich te binden en is een voorbeeld voor anderen. (...) Zijn klassieke keuken die hij verfijnd heeft met hedendaagse smaken en toevoegingen en de kennis en kunde in de bediening vullen elkaar aan en versterken elkaar, wat zorgt voor een beleving op Meesterlijk niveau”, aldus de jury.