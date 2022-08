Restaurant Cuarto Ocho in Willemstad: Spaans pareltje in een Hollands decor

Lana (25) opent tweede horecazaak in Zevenber­gen: ‘Mensen geloven vaak niet dat ik de eigenaar ben’

ZEVENBERGEN - Een echte horecatijger kun je de Zevenbergse Lana Schuijt (25) wel noemen. Vanaf oktober opent ze in het pand van de Noordhaven 68 in Zevenbergen, voorheen de Seven, haar nieuwe tapasbar ’T Havenhuys. ,,Als je me een jaar geleden had gezegd dat ik nu een tweede zaak zou openen, had ik je niet geloofd.”

23 augustus