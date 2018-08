Restaurant Azië in Zevenbergen wil na brand zo snel mogelijk weer open

4.500 kuub water per uur: megapomp in Roode Vaart brengt water in Mark op niveau

6:00 ROODEVAART - Om in deze tijden van extreme droogte en lage waterstanden voldoende water in Mark en Dintel te houden, heeft waterschap Brabantse Delta een tijdelijke megapomp neergezet bij de sluis in het buurtschap Roodevaart, nabij Moerdijk. De installatie pompt per uur 4.500 kubieke meter vers water uit het Hollandsch Diep in de rivier de Roode Vaart.