Resi Bock, Joods én katholiek, vond haar missie en verloor haar vrijheid in Moerdijk

Een struikelsteen herinnert binnenkort in Moerdijk aan de laatste plaats waar Resi Bock in vrijheid leefde. Wie was deze katholieke Joodse vrouw en waarom sprak na de Tweede Wereldoorlog vrijwel niemand in het dorp over het vreselijke lot van ‘zuster Charitas’ Bock?