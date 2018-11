Renovatie woonwagenkamp Klundert dit jaar nog afgerond

Dat is het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op vragen van Moerdijk Lokaal en de Christenunie. Die politieke partijen wilden onder andere weten of het college bekend is met de klachten van bewoners en wanneer het college actie gaat ondernemen om deze klachten op te lossen.

Toegangsweg

Volgens het college zijn de gemeente, Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland en Nijbod hiermee bezig. Zo is er inmiddels opdracht gegeven voor het aanleggen van een toegangsweg naar een woning en worden reguliere beheerszaken zoals kapotte straatverlichting via het ambtelijk aanspreekpunt opgepakt en afgehandeld.

Brandveilig

Moerdijk Lokaal en Christenunie noemden in hun brief aan het college de brandveiligheid op het woonwagenkamp een belangrijk issue en willen weten of deze voldoende gewaarborgd is. ,,Bij ons bezoek hadden wij hier sterke twijfels over.’' Volgens B en W heeft de brandweer de destijds voorgestelde maatregelen en de situatie goedgekeurd. ,,In niet alle gevallen blijken de vooraf goedgekeurde maatregelen te realiseren, omdat wageneigenaren bijvoorbeeld geen medewerking willen verlenen voor bouwkundige maatregelen aan hun wagen. Over deze situaties wordt door Nijbod afgestemd met de gemeente en de brandweer om tot een acceptabele oplossing te komen.’’