Renovatie Westhoek Zevenbergen vertraagd

ZEVENBERGEN - De verbouwing van het centrale gedeelte van Westhoek in Zevenbergen is op maandag 4 december klaar. Dat meldt Erik van den Brand, Estea-directeur van het zorgcomplex. ,,Dan zijn echt alle werkzaamheden achter de rug."

De oplevering is later dan gepland. In december 2016, toen de verbouwing begon, was nog sprake van een oplevering in zomer 2017.

Asbest

De vertraging heeft meerdere oorzaken, alle van bouwtechnische aard. ,,Er is onder andere asbest aangetroffen", aldus Van den Brand. ,,Dat is overmacht, daar kun je niets aan doen." Met name de heropening van de Tuinzaal is meerdere malen vooruitgeschoven.

Hoogbouw

De hoogbouw, bestaande uit 41 nieuwe appartementen, heeft minder vertraging opgelopen. Die zou, zo was aan het begin beraamd, voor de bouwvak in 2017 klaar zijn. Daarvan is een gedeelte een aantal weken uitgelopen.

Feestelijks

Het centrale gedeelte is de ruime entree, waar voorheen de Tuinzaal bij is betrokken. De officiële opening van 't Hart van Westhoek, zoals de entree gaat heten, is volgend jaar. ,,We willen er echt iets feestelijks van maken", aldus Van den Brand. In dit gedeelte bevinden zich straks onder meer een huiskamerrestaurant, koffiecorner, bibliotheek, biljarttafel, kapster en een klein winkeltje.

Gesloopt

Na de facelift van de hoogbouw en het centrale gedeelte is Westhoek nog niet klaar, zegt de Estea-directeur. ,,Het voorste gedeelte aan de Prins Hendrikstraat komt ook nog aan de beurt. Dat is zo oud dat het gesloopt zal worden voordat er nieuwbouw voor in de plaats komt."

Aanleunwoningen