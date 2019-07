Renovatie Theater De Schuur in Zevenbergen op schema

In gesprek met Henk Hendrikx, voorzitter van stichting Stoffer en Blik, wordt duidelijk dat hij in zijn nopjes is met de voortgang. “Als straks alle werkzaamheden achter de rug zijn slaan we meerdere vliegen in één klap: ,,De akoestiek wordt veel beter door het nieuwe plafond en door de verbeterde dakisolatie houden we de warmte binnen. Door energiebesparende led-verlichting gaan we veel besparen op de elektriciteitskosten.”