Renovatie stadhuis Klundert: ‘Meer dan 120 ramen en er is er niet één hetzelfde’

Een mooie naam voor een fraaie locatie in Klundert

12 juni KLUNDERT - De Keense Gorzen, zo gaat het appartementencomplex heten dat momenteel in aanbouw is aan de Moye Keene, of beter gezegd de Keense Gorzen, in Klundert. De naam werd woensdag onthuld door voorzitter Kees Hendrikx, An Römer en Ellen van Hattum van de Klundertse heemkundekring 'Die Overdraghe'. Zij hadden de naam aangedragen die uiteindelijk door de nieuwe bewoners gekozen werd uit vijftien inzendingen.