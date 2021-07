Remco (40) is niet trots op zijn verleden van huiselijk geweld: ‘We maakten geen ruzie, we vochten’

Woning in zicht voor zwerver Donny en zijn hondje Kelly. Maar nu die rekening van 2.400 euro nog...

8 juli ZEVENBERGEN - Zijn zwervend bestaan heeft hem nu naar de Westrand in Zevenbergen gebracht. Even buiten de bebouwde kom heeft Donny Scheepstra zijn tentje opgeslagen. Maar er is zicht op huisvesting. ,,En dat wordt tijd. Want ik ben kapot van steeds dat gezeik.”