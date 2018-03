Regionale afspraken over sociale woningbouw

Woonkwartier heeft daar zogenoemde regionale prestatieafspraken over gemaakt met de gemeenten Moerdijk en Halderberge en de huurdersverenigingen Moerdijkse Waard en Bernardus Wonen. De handtekeningen zijn woensdagmiddag gezet op het kantoor van de wooncorporatie in Zevenbergen, de afspraken over sociale huisvesting gelden tot en met 2020. ,,Het is voor het het eerst dat we dit doen'', aldus Ruud van den Boom, directeur van Woonkwartier.

Duurzaam

In het stuk staat onder meer dat Woonkwartier de komende jaren fors investeert in het renoveren en het verduurzamen van woningen. De corporatie maakte eerder al bekend de komende tien jaar ongeveer de helft van de 8.400 woningen onderhanden te nemen, goed voor zo'n twintig miljoen euro per jaar. ,,Ik ben daar erg blij mee, maar bijvoorbeeld ook met de afspraken over woningverdeling en dat er een urgentieregeling is vastgesteld'', zegt de Moerdijkse wethouder Jaap Kamp.

Zijn Halderbergse collega Hans Wierikx is net zo verheugd over de lange lijst afspraken. Maar er blijft volgens ruimte voor aanpassingen. ,,Het is niet in beton gegoten.''

Quote Het is een spoorboekje, maar we kunnen op een station uitstappen om nog eens extra naar zaken te kijken of iets nieuws toe te voegen Ruud van den Boom, Woonkwartier

Dat beaamt Van den Boom. ,,Het is een spoorboekje, maar we kunnen op een station uitstappen om nog eens extra naar zaken te kijken of iets nieuws toe te voegen.''

Tot en met 2020 komen er de gemeente Halderberge 135 nieuwe sociale huurwoningen bij, in Moerdijk 100. Van den Boom kreeg de afgelopen jaren regelmatig kritiek vanuit de Moerdijkse gemeenteraad dat de corporatie te weinig bouwt. Hij kaatste de bal toen terug: fracties houden te weinig rekening met bevolkingskrimp.