Regio-Orkest West-Brabant oefent voor een goede Wiener Melange

De vijftig leden van het ROWB oefenen wekelijks in Standdaarbuiten, maar deze keer proeven ze alvast de sfeer en de akoestiek van het theater De Borgh in Zevenbergen. Hoboïst en orkestmanager Hans Baaten kijkt uit naar het Nieuwjaarsconcert, op 6 januari om 12.00 uur barst de Wiener Melange los. Baaten: "Het is echt een melange van klassieke Weense stukken, maar ook Dixieland Jam, een stuk van Leonard Bernstein en de klank van New York in 1927. We starten rustig, maar dan laten we horen hoe een klein orkest groots kan klinken."

Quote Je speelt echt met elkaar Hans Baaten Het plezier van de leden is goed terug te zien tijdens de repetitie als de Buzzing Polka wordt gespeeld. Het speelse stuk tovert glimlachen op de gezichten van de muzikanten. Baaten: "Bij optredens doet iedereen graag mee, we dragen het concert met het hele orkest. Je speelt echt met elkaar. Solisten worden goed ondersteund door Dick waardoor je ze echt ziet groeien. Leden helpen elkaar sowieso altijd."

Dirigent Dick Verhoef en Baaten zijn enthousiast over de plannen voor 2019: "Op 12 mei spelen we samen met Micheline Van Hautem het concert Brel & Brass in de Maagd in Bergen op Zoom. Het is echt een kippenvelconcert, ze zingt prachtig, het wordt een mooie show.”

Bijzonder orkest

Volgens de leden haalt Verhoef uit iedere muzikant wat erin zit. Hij is anders, verfrissend en heeft een mooi orkest gevormd. De dirigent zelf is erg tevreden over de repetitie: “Het is een bijzonder orkest, ambitieus, sociaal en harde werkers. Ze durven ook echt het avontuur aan te gaan met programma's, ze zijn nieuwsgierig naar nieuwe muziek."