Zevenbergs bloedlab draait in de zomer van 2024 volledig

ZEVENBERGEN - Op de plaatsing van een niet voorziene lift na is het gebouw van Result Laboratorium aan de Schansdijk in Zevenbergen wel zo’n beetje klaar. Maar het zal tot de zomer 2024 duren voordat het onderzoekscentrum 100 procent operationeel is.