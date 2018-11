Regels en beroepsmogelijkheden: Logistiek Park Moerdijk verzuipt erin

Waar je in dit land soms ook horendol van wordt, zijn de onuitputtelijke beroepsmogelijkheden. Neem al dat recente gelazer over het kinderpardon, waar regiogenoot Klaas Dijkhoff nog even door in het nauw kwam. Asielzoekers weten na jaren vaak nog niet waar ze aan toe zijn. Terwijl een lange rij advocaten bezwaar na bezwaar in gang zet, komen in dat ellenlange proces ook weleens kinderen ter wereld. Ook het gewone leven gaat immers door. Het leidt soms tot schrijnende taferelen met een dreigende uitzetting waar een fatsoenlijk land eigenlijk maar een ding op zou moeten zeggen: pardon?



Niet schrijnend, maar net zo tijdrovend, is heel de discussie over het Logistiek Park Moerdijk. Over regels en beroepsmogelijkheden gesproken, nou daar dreigt dit park compleet in te verzuipen. Een leger aan juristen heeft inmiddels een hoeveelheid aan dossiers opgebouwd waar je een uit de kluiten gewassen distributiehal moeiteloos mee kan vullen.