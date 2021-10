Regels duurzaamheidsleningen Moerdijk soepeler

MOERDIJK - De regels om in Moerdijk goedkoop geld te lenen om een woning of clubgebouw energiezuiniger te maken, worden versoepeld.

Althans, als het aan het college van B en W ligt. Dat hoopt op deze manier meer particulieren en verenigingen over te streep te trekken om in verduurzaming te investeren.

De regeling om woningbezitters te stimuleren die willen investeren in duurzaamheid, veiligheid of levensloopbestendigheid, dateert van 2017. Ze houdt in dat mensen voordelig geld kunnen lenen bij de gemeente voor bijvoorbeeld duurzaamheidsvoorzieningen als zonnepanelen, dubbel glas, zonneboilers of warmtepompen. In 2018 kwam er voor sportclubs een soortgelijke regeling, maar daar wordt tot nu toe nauwelijks gebruik van gemaakt en daarom willen B en W nu ook andere verenigingen met een eigen accommodatie mee laten doen.

Nu ruim acht ton in uitleenpot

Sinds 2017 hebben 240 Moerdijkers een aanvraag ingediend en in 154 gevallen werd inderdaad een lening verstrekt; die was gemiddeld 8.100 euro per huishouden. Het komt neer op een totaal uitgeleend bedrag van 1.350.000 euro. Op dit moment zit er in de uitleenpot voor verduurzaming ongeveer 850.000 euro, maar dat is een momentopname omdat de leningen ook weer afgelost worden en er dus ook weer geld binnenkomt.

Het budget is niet onbeperkt. De gemeenteraad heeft tot nu toe 1.750.000 euro beschikbaar gesteld voor de stimuleringsregeling. Als het einde van dat budget in zicht komt omdat er veel leningen uitstaan tijdens een collectieve inkoopactie van zonnepanelen bijvoorbeeld, kan de raad extra budget beschikbaar stellen. Mensen kunnen 2.500 tot 35.000 euro lenen, de looptijd is tien tot vijftien jaar.

Op bouwjaar woning niet meer gelet

In de nieuwe samengevoegde stimuleringsregeling wordt niet langer naar het bouwjaar van een woning of clubhuis gekeken. En ook voor zaken die een pand klimaatbestendiger maken, kan straks geld geleend worden bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een groen dak: vangt water op, biedt voedsel voor insecten en kan verkoelend werken in de zomer.

Wethouder Désirée Brummans

Het laatste woord over de aanpassingen van de leenregels is aan de gemeenteraad die binnenkort over het plan van B en W beslist. De bedoeling van het college is in ieder geval ‘meer huiseigenaren en verenigingsbesturen de kans geven energie en geld te besparen', zegt wethouder Désirée Brummans. ,,En zo kun je tegelijkertijd ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.”

Volgens haar collega Eef Schoneveld kan de stimuleringsregeling ook helpen een huis of accommodatie inbraakveiliger te maken. ,,Of denk aan aanpassingen aan een huis zodat je er langer zelfstandig kunt blijven wonen als je ouder wordt.”

Wethouder Eef Schoneveld