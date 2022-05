Recyclingbedrijf HKS Metals is vitaalste onderneming van Moerdijk: ‘We houden hier niet van rommel’

Geen 30 maanden, maar ‘slechts’ 12 maanden cel voor Franse drugskoe­rier (20)

BREDA – De rechtbank in Breda was dinsdag coulant voor een jonge Fransman (20), die bij Zevenbergschen Hoek was gepakt met in zijn auto drieënhalve kilo heroïne. In plaats van de geëiste dertig maanden, legde de rechtbank er maar twaalf op, waarvan vijf voorwaardelijk.

17 mei