Recordaantal deelnemers bij 'sfeervol' en 'gezellig' Vestingloop Willemstad

WILLEMSTAD - De bikkeleditie, zo gaat de vijfde keer Vestingloop Willemstad de geschiedenisboeken in. De lucht was grijs, de regen koud, maar voor de deelnemers maakte het niet uit. Dit jaar waren er meer lopers dan ooit, met wel tweeduizend aanmeldingen. Vorig jaar waren het er 'maar' 1500.

"We hebben vier jaar lang belachelijk goed weer gehad, nu dit", zegt organisator Perry Bakker. "Ach ja, wat doe je eraan? Het is wel even bikkelen voor ze! We hebben wel wat extra voorbereidingen getroffen, denk aan extra tenten zodat onze vrijwilligers zoveel mogelijk droogstaan. Ook hebben we aan de deelnemers vooraf meegegeven droge kleren mee te nemen, je ziet hier ook aardig wat volk in vuilniszak. Wat betreft uitvallers valt het wel mee, slechts twintig procent is niet op komen dagen. Dat valt niet tegen, wat mij betreft."

Groei

Volledig scherm Willemstad - 23/09/18 - Vestingloop. © Pix4Profs/Chris van Klinken De groei in het aantal deelnemers komt volgens Bakker door de halve marathon en de tien kilometer, allebei voor het eerst dit jaar. "Voor onze jubileumeditie hadden we aan onze deelnemers gevraagd wat zij extra wilden zien en daar kwam dit uit. Ze waren ook meteen uitverkocht bij de kaartverkoop. Verder hebben we voor deze editie een jubileumshirt, -bidon en -medaille. Kijk, daar staat de V op, van Vestingloop en de Romeinse vijf!"

Puffen

Gerard Moerkerken uit Middelharnis (Zuid-Holland) staat nog uit te puffen, hij heeft net de tien kilometer gedaan. "In 54 minuten! Waarom die afstand? Nou, dat liep ik altijd, maar heb onlangs een rugblessure gekregen waardoor ik het een tijdje niet heb kunnen doen. Dit was voor het eerst. Ging goed, alleen wel een beetje nat, hé. Het was leuk om te lopen, vooral de aanmoediging aan de kant was heel mooi."

Wouter de Heide uit Roosendaal was zes minuten sneller, hij staat zelfs al omgekleed en al te kijken naar de finish. "Ben aan het wachten op de shuttlebus, die komt zo. Het is een leuke loop, mooi parcours. Vooral de finish in het centrum, daar merk je echt die gezelligheid. Vijf jaar geleden ook meegedaan, toen was het vijfentwintig graden. Dan heb ik toch wel liever dat dan deze regen."

Voor Olaf Bons uit Oostvoorne (Zuid-Holland) was de loop een training. Hij heeft namelijk in een ruim anderhalf uur de halve marathon gelopen, als voorbereiding op een hele. "Die ga ik in Athene doen. Daar moet je wel goed voorbereid voor zijn, dus vandaar dat ik aan een georganiseerde halve marathon wilde meedoen. Dit is de eerste die ik ooit heb gelopen, ook de eerste keer dat ik aan de Vestingloop meedoe. Het is echt prachtig! Ik was al eerder in Willemstad geweest en wist ook al hoe de sfeer was, daarom dat ik heb meegedaan. Ik had er een goed gevoel bij. Het leukst vond ik wel de mensen aan de kant, die de lopers aanmoedigden. Voor als je dat in zulk weer gaat doen, onder de paraplu, dat zorgt voor zoveel sfeer. Vind ik ook wel heel knap van ze, eigenlijk."

Er is ook geld opgehaald voor het goede doel, meer dan vijfduizend euro voor Stichting Ambulance Wens.

Volledig scherm Willemstad - 23/09/18 - Vestingloop Voorstraat © Pix4Profs/Chris van Klinken