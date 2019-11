Recordaantal dansers naar internationale danswedstrijd in Noordhoek

column Werknemer (v) verdient minder dan collega (m) en daar wil ik toch even over zeuren

7:45 Daar heb je weer zo’n vrouw. Zo’n feminist. Die alles oneerlijk vindt. Die steen en been klaagt over mannen. O, wat zijn we zielig. Ze heeft het toch goed? Hier in Nederland? En maar zeuren, zaniken, zeiken. Getver.