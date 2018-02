Rechter verleidt Belgische verdachte tot bekentenis inbraak Zevenbergen

Minister: begrip voor schreeuw om extra politie in West-Brabant

6:00 DEN HAAG/BREDA - De minister van Justitie en Veiligheid 'begrijpt de zorgen' in West-Brabant over de ondermijnende misdaad en het geweld in de regio. Hij snapt de schreeuw om meer recherchecapaciteit, onder anderen van burgemeester Depla van Breda. Er komt ook extra politiecapaciteit, maar hoe die over het land verdeeld wordt, is de vraag.