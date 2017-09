Rechtbank buigt zich over doodslag Wendy Rikkers uit Zevenbergen

Van Bellen Art sluit in Willemstad

26 september WILLEMSTAD - Willemstad heeft geen kunstgalerie meer. Officieel is dat per 1 oktober, maar Van Bellen Art heeft de deuren aan de Voorstraat afgelopen weekend al gesloten. ,,We zijn bezig met uitruimen”, aldus Brian Rutjes die het pand sinds vorig jaar gedeeltelijk huurde om er dameskleding in te verkopen.