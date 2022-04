Rechtbank besluit vrijdag over voortzetten strafzaak Joop M.

Onderhouds­klus van Shell in Moerdijk goed te zien in de omgeving

MOERDIJK - Shell is in Moerdijk bezig met het inspecteren, reinigen en vervangen van onderdelen in een aantal fabrieken. Om de fabrieken veilig stil te leggen en weer op te starten, moet de oliemaatschappij ook affakkelen. Die enorme vlammen uit de hoge zogeheten branders zijn goed zichtbaar en soms ook hoorbaar in de omgeving.

12 april