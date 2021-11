Randweg Klundert moet begin 2024 af zijn: ‘Maar bouwen op klei is altijd spannend’

Camping Bovensluis in andere handen: vastgoedbe­drijf Sjan van Ettekoven is nu de eigenaar

WILLEMSTAD - Camping Bovensluis in Willemstad is opnieuw in andere handen gekomen: sinds eind september is de Sjan van Ettekoven (SVE) Holding uit Loosdrecht eigenaar van de camping. Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling die het bedrijf in juni van de familie Boertjes overnam, verdween uit beeld.

19:30