Raadslid Corina Tak-Broere per direct weg bij Moerdijk Lokaal: ‘Ik ga verder als eenmansfractie’

,,De chemie is weg", luidde haar korte verklaring. Haar mededeling sloeg in als een bom. Zelfs haar eigen partij wist van niets. ,,Dat vind ik jammer. Het had haar gesierd als ze ons eerst op de hoogte had gebracht", reageert ML-fractievoorzitter Pauline Joosten.

Toch was al wel duidelijk dat het niet zo lekker meer zat tussen Tak-Broere en haar partij. ,,Dat er iets moest veranderen, was duidelijk", aldus Joosten. ,,Ze liet zich niet meer zien op onze vergaderingen. We hebben haar meermalen uitgenodigd voor een gesprek, maar daar reageerde ze niet op.”