Raad van State vindt groenblijvende haag bij woningen Kadedijk hoog genoeg

De gemeente paste het plan aan en nam alsnog een voorwaarde op dat de bewoners op de grens tussen tuin en akker een groenblijvende haag van minstens twee meter hoog en 80 centimeter dik moeten aanplanten en in stand houden.



Daarmee leek de kous af. Alleen tekende de akkerbouwer alsnog bezwaar aan. Volgens hem helpt de haag niet erg omdat die te laag zou zijn. Immers, de woningen liggen op dijkniveau en de haag staat een paar meter lager. Zo waaien straks de bestrijdingsmiddelen alsnog over de haag in de tuin en woningen, meent de grondeigenaar en agrariër.



De Raad van State is het niet met hem eens en stelt dat uit twee zogenoemde spuitzonerapporten blijkt dat een twee meter hoge haag meer dan voldoende is. Temeer daar de kans dat bestrijdingsmiddelen in de woningen komen niet zo groot lijkt omdat de heersende windrichting zuidwest is en dan waait alles van de woningen en tuin af het land in. Nu alle orde is kunnen de initiatiefnemers de gebroeders Reijnders de schop in de grond steken.