Raad trekt geld uit voor nieuwe school in Fijnaart: ‘Maar college, laat u niet opjagen!’

Jaar cel voor man (34) uit Fijnaart die dronken dodelijk ongeval veroorzaak­te in Geffen

14:29 DEN BOSCH/GEFFEN - De 34-jarige man uit Fijnaart, die op 4 maart vorig jaar met zijn auto over de kop sloeg bij een rotonde op de Papendijk in Geffen, wordt wel degelijk verantwoordelijk geacht voor de dood van zijn passagier, Ossenaar K. Zurawski (28). De rechtbank in Den Bosch legde de verdachte, die met 8 keer de toegestane hoeveelheid alcohol en cannabis achter het stuur was gekropen, een celstraf op van een jaar en drie jaar rijontzegging.