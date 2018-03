Raad regelt schadefonds graafwerk centrum Zevenbergen

Twijfels

In een raadscommissievergadering vorige maand twijfelden raadfracties nog sterk of deze regeling er wel moest komen. Toen bleek dat er geen overleg was geweest met de Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ) en werd de vrees geuit dat procedures veel te lang zouden duren.

Maar die kou is uit de lucht, bleek in de raadsvergadering. Aanvankelijk was het de bedoeling dat winkeliers na een jaar aantoonbaar schade te hebben geleden, een voorschot konden krijgen. Maar die termijn is teruggebracht naar zes maanden. De gemeenteraad nam daar een amendement voor aan van de VVD, Onafhankelijk Moerdijk, CDA en BBM. Ook is er ruimte voor maatwerk als ondernemers in acute problemen komen. De OVZ verklaarde zich onlangs akkoord, waarmee voor de gemeenteraad het laatste obstakel voor de regeling was weggenomen.