Raad baalt stevig, maar lapt wel voor schone Bult van Pars in Klundert

Moerdijkse politici kwamen deze week in de raadszaal bijna uitdrukkingen te kort, zo stevig balen ze van de meerkosten die gemoeid zijn met het saneren van de Bult van Pars in Klundert. Maar al gaat het dan met veel tegenzin, de gemeenteraad maakt later deze maand wel extra geld vrij. Want het alternatief - de boel dichtgooien en de vervuiling met asbest en olie laten liggen - is voor de fracties geen optie. ,,Milieu is van belang. Dan kun je zo’n gifbelt in de bebouwde kom niet verantwoorden”, zei D66-raadslid Geert Wiers deze week in de raadscommissie fysieke infrastructuur.