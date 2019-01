PvdA Moerdijk: 'Zeer kwalijk dat we tekort van 9 miljoen uit pers moeten vernemen’

ZEVENBERGEN - Geen gegoochel meer met cijfers, maar een ‘volledig transparant raadsvoorstel’. Dat is waar de PvdA Moerdijkk het college van B en W per brief om vraagt.

Fractievoorzittter Mieke Pistorius zegt ‘verbaasd en teleurgesteld’ te zijn over de omgang met de raad door het college rondom het open graven van de haven van Zevenbergen.

,,Wij vinden het zeer kwalijk dat we een bedrag van 9 miljoen extra via de pers moesten vernemen. De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende taak, Het wordt raad haast onmogelijk gemaakt deze taak op verantwoordelijke wijze uit te voeren, nu we alleen met mailtjes van procedurele aard op hoofdlijnen worden geïnformeerd.”

Stilzwijgen

Lokaal Moerdijk liet al eerder weten verbolgen te zijn over de gang van zaken. Het college hult zich in stilzwijgen over de overschrijding van de kosten, maar Gedeputeerde Staten van Zeeland meldden in een brief aan Provinciale Staten dat het om een bedrag van 9 miljoen euro gaat.

Van 3 naar 6 naar 9 miljoen

Het werk is aanbesteed voor 20 miljoen euro, maar de aannemers lieten vorig najaar weten het daar niet voor te kunnen doen. Zij eisten toen 3 miljoen euro meer. Volgens GS van Zeeland liep dat bedrag eerst op naar bijna 6 en is het nu dus 9 miljoen.

Quote Wordt deze tegenval­ler afgewen­teld op de inwoners en bedrijven door een verhoging van de lokale lasten? Mieke Pistorius, Fractievoorzitter PvdA Moerdijk

De PvdA vraagt het college onder meer: eerst hoe heeft het bedrag zich kunnen verdrievoudigen zonder dat de raad uitdrukkelijk is geïnformeerd en er geen transparantie is geweest richting inwoners? Hoe worden de extra uitgaven voor de gemeente Moerdijk in het gemeentelijk huishoudboekje verwerkt? En: wordt deze tegenvaller afgewenteld op de inwoners en bedrijven door een verhoging van de lokale lasten om de begroting sluitend te krijgen?