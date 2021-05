PvdA Moerdijk over aanleg E-Fiber: ‘We zijn blij gemaakt met een dooie mus’

E-Fiber is in opdracht van Moerdijk begonnen met de aanleg van een glasvezelnetwerk. De bedoeling is dat minimaal dertig procent van de 17.600 adressen binnen de gemeente ervoor kiest er gebruik van te maken. Maar Çiçek betwijfelt of inwoners bereid zijn dat te doen. Ze moeten namelijk kiezen uit providers zoals Fiber.NL, Tweak en Stipte.NL. “Dat zijn totaal onbekende partijen en mensen worden gedwongen afscheid te nemen van hun huidige providers. Ik zit al jarenlang bij dezelfde provider, ben daar heel tevreden over en zie geen enkele reden over te stappen.”