PvdA Moerdijk: Bescherm bewoners Noordlangeweg Willemstad

MOERDIJK - Op korte termijn moeten maatregelen worden genomen om de bewoners van de Noordlangeweg in Willemstad te verlossen van de verkeersdrukte in die straat.

Dat stelt de PvdA in Moerdijk in schriftelijke vragen aan B en W. De fractie denkt onder meer aan het inzetten van verkeersregelaars die toeristen via een andere weg naar de vesting sturen. "De belangen van onze inwoners moeten zwaarder wegen dan die van toeristen. De balans begint zoek te raken."

Sluipverkeer

De bewoners van de Noordlangeweg klagen al langer over verkeersoverlast. Er is een werkgroep opgericht om een oplossing te vinden voor de problemen die bewoners ervaren, zoals sluipverkeer en automobilisten die te hard rijden.

De politie controleert daar op, er is een bord geplaatst dat toont hoe hard een passerende auto rijdt (een Dynamische Snelheids Indicator, DSI) en er is gewerkt aan de inrichting van de weg (aanleg plateaus). Volgens de PvdA, die onlangs een werkbezoek aan Willemstad bracht en met bewoners sprak, is dat werk echter onlangs voortijdig gestopt omdat de aannemer 'verkeerd materiaal' meegebracht zou hebben.

Effectiever

Van B en W wil de fractie nu weten of dat klopt. Ook zou de DSI niet uit te lezen zijn vanwege verouderde software. Ook daar wordt het college over bevraagd. De sociaal-democraten eisen maatregelen. Op korte termijn én effectiever. "Denk hierbij aan verkeersregelaars die op dagen dat er veel toeristen komen worden ingezet om het verkeer via de Hellegatsweg naar de vesting te sturen." Die regelaars zouden op de kruising van de Maltaweg en de Noordlangeweg moeten gaan staan.