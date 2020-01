Pubquizzen organiseren: ‘een uit de hand gelopen hobby’

Inmiddels worden ze steeds vaker gevraagd om een pubquiz te verzorgen. Het begon allemaal met de Top 2000. ,,Daar zijn we al ons hele leven fan van”, vertelt Lieve. ,,We bedachten een leuke muziekquiz voor familie en vrienden. De presentator haalde het einde niet, want die had te veel biertjes op”, vertelt Daan lachend. ,,Toen dachten we: volgende keer doen we het zelf wel. En we vonden het natuurlijk ook hartstikke leuk om te doen.”