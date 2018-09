Publiek vermaakt zich bij Zevenbergen Live

ZEVENBERGEN - Muziekliefhebbers konden zaterdag op 10 plekken hun hart ophalen aan verschillende stijlen live muziek. Niet eerder was dat op zoveel locaties mogelijk. Niet eerder was het ook zo druk.

Jong Zevenbergs talent startte net na winkelsluitingstijd. In koffiebar Gedurfd - een nieuwkomer bij Zevenbergen Live - beten Kim de Looper en Isa Alders het spits af. Vol overtuiging lieten ze ieder hun liedjes horen aan een publiek wat bestond uit familie en vrienden. Hun vertolking van 'Laat mij' (Ramses Shaffy) bezorgde menigeen kippenvel. Sophie Crezee op gitaar begeleid door Danny Klerks zong met veel power en koos onder meer voor de klassieker 'Hotel Californië' (Eagels) wat hen ruim applaus opleverde. Bij een vol café-restaurant Tumi's bracht de Zevenbergse singer-songwriter Gaia van der Veeken sfeervolle begeleidingsmuziek voor de daar dinerende gasten.

Bij Legends Eten en Drinken - weer terug bij Zevenbergen Live - bracht gitaar duo Black & White afwisselende muziek om tijdens het eten naar te luisteren. Het zachte najaarsweer maakte het mogelijk dat ook buiten van de aangename muziek genoten kon worden.

Kroegentocht

Flink wat Zevenbergen Live bezoekers starten hun kroegentocht in café De Druif in de Langenoordstraat om daarna verder het dorp in te trekken. Voor het tweede achtereenvolgende jaar stond daar allround coverband "De Mannûh Van Gastel " op het neergezonken biljart. Vijf doorgewinterde gelegenheidsmuzikanten die in no-time het volle café mee laten zingen met een reeks klassiekers. Voor Jan de Bruijn met begeleiding was het al weer de negende keer dat hij liefhebbers van de bluesmuziek naar Proost trok.

Opvallend hoeveel jongeren daarop afkomen. Bij café De Bakkerij was coverband 100% Katoen al vroeg te horen. Kneiterharde rock covers, maar ook muziek van Abba werd luid meegezongen. Het was er zo druk dat tientallen bezoekers buiten meeluisterden. Rockcoverband Frontaal stal de show in de Kuil van Blues- en Rockcafé Gesellies.

Cafés ontdekken

De formule van Zevenbergen Live zorgt ervoor dat muziekliefhebbers ook in kroegen komen waar ze normaal door het jaar niet binnen stappen. Zanger / gitarist Haico Vos vermaakte vaste stamgasten en dweilers in Café-biljart Ons Thuis. Gasterij De Engel benutte Zevenbergen Live om het vijfjarig jubileum te vieren. Naast entertainment trio Still Fun traden zangers Ferry de Lits en Marco Kanters op. Kanters - die inmiddels 20 jaar in het vak zit - begon zijn zangcarrière tijdens een karaoke avond in café de Kwip.