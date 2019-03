Provincie is druk in overleg over aankoop gronden noordelijke randweg Zevenbergen

Vervallen botenloods bij Fort Sabina in Heijningen krijgt tweede leven met dank aan project voor studenten

7 maart HEIJNINGEN - Wie onlangs bij de botenloods bij fort Sabina is geweest zou zweren dat inpakkunstenaar Christo op pad geweest is in Heijningen. Het dak van het meest linkse gebouw gaat schuil onder wit plastic.