Provincie houdt vast aan 29 windmolens langs A16: Oosterhout kan pijn Moerdijk niet verzachten

MOERDIJK - ,,De belofte van de gemeente Oosterhout om drie windmolens van ons over te nemen blijft staan. Maar als het gaat om de A16 hebben we daar niks aan.''

Dat zegt de Moerdijkse wethouder Jaap Kamp. Vorige week maakte de provincie de locaties bekend van 29 windmolens langs de A16. Tot groot ongenoegen van de gemeente komen er tien turbines nabij knooppunt Klaverpolder. Het dorp Moerdijk vreest grote overlast.

Wisselgeld

'Niet aanvaardbaar', oordeelde het college van burgemeester en wethouders over het provinciale plan. Eerder dit jaar beloofde de gemeente Oosterhout drie molens van Moerdijk over te nemen als deze gemeente daarom vraagt. Als wisselgeld voor de loyale opstelling van Moerdijk rond de nieuwe 380 kV-lijn.

Is dit dan gezien alle commotie het moment aan Oosterhout deze belofte in te lossen? ,,Dat was ook onze eerste gedachte'', zegt Kamp.

Maar deze vlieger gaat niet op. ,,De provincie houdt vast aan 100 megawatt langs de A16.'' Met andere woorden: er komen langs de snelweg tussen de Moerdijkburg en Hazeldonk 29 windmolens. En niet 26 omdat er drie turbines naar Oosterhout verkassen.

Deal

De Oosterhoutse wethouder Marcel Willemsen bevestigde eerder dit jaar dat er een deal is met Moerdijk. Gemeenten in West-Brabant spraken een voorkeur uit voor een noordelijke tracé van de nieuwe hoogspanningslijn tussen Rilland en Tilburg. Dat advies is overgenomen door minister Henk Kamp. Moerdijk was eigenlijk tegen, maar legde zich neer bij de wens van de meerderheid.

Die loyale opstelling wil Oosterhout belonen door drie molens over te nemen. ,,Als Oosterhout Moerdijk kan helpen om een deel van de opgave voor windenergie over te nemen en dat ertoe leidt dat Moerdijk zich kan vinden in de opgave rondom 380 kV-lijn, dan snijdt het mes aan twee kanten'', zei Willemsen medio dit jaar in BN DeStem.

In een brief vroeg fractievoorzitter Wim de Pijper van Burger Belangen Moerdijk of Oosterhout de Moerdijkse windmolenpijn kan verzachten. In geval van de A16 niet dus, maar volgens Kamp staat de afspraak nog steeds. ,,We zullen het op een later moment moeten verzilveren.''