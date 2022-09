Protheze brengt krachtig spel met ‘Het Diner’

Zoals gewoonlijk speelt de groep een reeks huiskamervoorstellingen voor een klein publiek om te eindigen met twee voorstellingen in Theater de Schuur in Zevenbergen. ‘Het diner’ is een spel over het conflict tussen de broers Serge (Ton Santbergen) en Paul (Erik Molenberg) en hun vrouwen Babette (Carien Ooijen) en Claire (Christa van Kleef). In de bewerkte versie van Protheze speelt het stuk zich niet af in een restaurant, maar in het huis van Serge en Babette.