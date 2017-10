Protest Moerdijkse kernen tegen windmolens: 'We zijn te kakken gezet'

De actie was een initiatief van de Werkgroep Windmolens Moerdijk. ,,Niks doen is geen optie", gaf Bianca Verstappen als verklaring. Zij deed zaterdag via de nieuwe facebookpagina 'Molens te veel voor dorp Moerdijk' een oproep om maandagavond naar de Zevensprong in Zevenbergschen Hoek te komen, waar op initiatief van de provincie een besloten avond was voor bewoners die direct te maken krijgen met de windmolens.