ProRail vertraagt snelheid nachtelijke goederentrein niet: ‘Helpt niet tegen overlast’

Schermen tegen A4-lawaai bij Heijningen in 2023, omwonenden opgelucht: ‘Dit is het hoogst haalbare’

5 maart HEIJNINGEN - Rijkswaterstaat plaatst in 2023 schermen bij Heijningen om het lawaai van de snelweg A4 in het dammen. Dat is een jaar later dan beloofd, maar toch zijn omwonenden blij. ,,Dit is het hoogst haalbare”, zegt Jasper Visser van de werkgroep die zich hard maakt voor maatregelen.