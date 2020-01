ProRail doet aangifte tegen kraanchauffeur die bovenleiding raakte in Zevenbergen: ‘Enorm gevaarlijk’

Meer werk, minder uitkerin­gen in West-Bra­bant: ‘Een knappe prestatie’

7:00 ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR/ROOSENDAAL - Er zitten steeds minder mensen in de bijstand, maar de uitstroom gaat minder snel dan in voorgaande jaren. ,,Wie kan en wil werken, heeft door de goede economie inmiddels een baan. Voor de meeste mensen die nu nog in ons bestand zitten, is het veel moeilijker om werk te vinden”, zegt Thomas Zwiers, voorzitter van Werkplein Hart van West-Brabant.