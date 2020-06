Projectontwikkelaar Havenfront Willemstad: ‘We passen het plan aan, maar we gaan wél bouwen’

Havenfront, zo heet het Willemstadse toeristisch-recreatieve ontwikkelproject langs het Hollandsch Diep. Enkele gebouwen zijn de afgelopen jaren al neergezet, zoals sportzaak Van Bellen en restaurant Vista.

Resteert een groot perceel van bijna 8.000 vierkante meter waar nog eens vier forse gebouwen (zie afbeelding hieronder) mogen worden. De locatie was vele jaren in beeld voor een hotel, kantoren en commerciële dienstverlening, maar dat bleek financieel allemaal niet haalbaar. Het nieuwe plan van projectontwikkelaar Gebroeders Blokland voor twee appartementencomplexen met drie bouwlagen is niet goed gevallen bij de stadstafel en de buren, Van Bellen Wind & Snow en jachthaven De Batterij. Donderdag is er een informatiebijeenkomst over het onderwerp.

Volledig scherm Zo zou de lege plek aan de Hellegatsweg in Willemstad gevuld kunnen worden. Rechts vooraan de twee al bestaande panden. Deze artist's impression dateert van 2013. © Wim de Bruin

De uitslag van de peiling onder Willemstadters, hoe suggestief de aard van de vraagstelling in sommige ogen ook moge zijn, is glashelder: geen appartementencomplex aan het havenfront. Wat dacht u, toen u dat las?

,,Ik doe daar geen uitspraken over. Een peiling is een peiling. Ik ga daar niet mijn mening over geven. Wel opmerkelijk vond ik een ingezonden brief in het blad De Ster, waarin een inwoner het over het suggestieve karakter heeft.”

De grootste vrees van bewoners is dat het vrije uitzicht zal verdwijnen door de komst van de appartementencomplexen. Kunt u zich daar iets bij voorstellen?

,,Die vrees is onterecht. Het is gewoon niet zo. Ik ben er laatst nog voorbij gevaren. Het uitzicht blijft hetzelfde.”

Toch is het voorstelbaar dat u een beetje geschrokken bent van de uitslag. Hoe groot is de kans nog dat u daar de twee appartementencomplexen waarvan u het plan vorig jaar ontvouwde, nog gaat bouwen?

,,Wij zijn vanaf eind 2019 betrokken en ik heb van meet af aan gezegd dat ik in dialoog wil met de ondernemers en de bewoners, in dit geval een afvaardiging van de stadstafel Willemstad. Dat is nog gaande. Ons plan zal ongetwijfeld worden aangepast.”

Dus het dubbele appartementencomplex, waarvan we de artist's impressions hebben mogen zien, komt er niet?

,,Dat kan. Wat ons betreft gaan we weer met verschillende partijen aan tafel om te kijken hoe we tot elkaar kunnen komen. Dit jaar hebben we met de stadstafel al twee vergaderingen gehad, begin dit jaar en in april. In vervolg daarop hebben we afgesproken met de werkgroep een derde bijeenkomst te organiseren. Ik wacht nog op een uitnodiging.”

,,Maar dát er gebouwd mag worden, zoveel is zeker. Wij hebben de grond in 2019 niet voor niets gekocht. Wij kunnen zo beginnen met bouwen, bij wijze van spreken. Op basis van het vigerende bestemmingsplan kan de gemeente zo een vergunning afgeven.”

Hoe gaat het nieuwe plan eruitzien? Heeft u daar al tekeningen van?

,,Nee, en die worden ook meer gemaakt zolang we er niet uit zijn. Eerst is het zaak om de raad goed te informeren. Duidelijk is wel dat het een combinatie wordt van een woonfunctie en een toeristisch-recreatieve functie.”

Waaraan denkt u bij toeristisch-recreatief?

,,Dat kan van alles zijn. Fietsverhuur, horeca... Kijk maar, er is volop ruimte voor een terras. Als zich iemand bij ons meldt die hier een café of restaurant wil beginnen, is die van harte welkom.”

Aanstaande donderdag houdt de gemeente Moerdijk een digitale informatiebijeenkomst over uw project. Daarin komt de uitslag van de peiling ongetwijfeld ter sprake. Als de gemeenteraad haar mening bijstelt naar aanleiding van deze uitslag, kunt u dan inpakken?

,,Nee. Ik verwacht dat ook helemaal niet. Het college en de raad zijn steeds voor geweest.”

De tegenwind die u krijgt zorgt wel voor vertraging. Heeft u haast met het project?

,,Nee. Het is vrij normaal dat er weerstand is tegen nieuwe projecten. Wij zijn nu eenmaal ontwikkelaars: plannen staan niet meteen helemaal vast, maar ontwikkelen zich.”

Wat vindt u van Willemstad? Heeft u er iets mee?

,,Ik vind het een mooi stadje.”

En nog mooier als er straks door u gebouwd is?