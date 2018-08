ZEVENBERGEN - Stichting Wielerronde Zevenbergen (SWZ) is dik tevreden over het verloop van de 63e Profronde Zevenbergen. ,,Het was een groot feest, dat hoor ik van iedereen'', vat voorzitter Henk Hendrikx het Wielerweekend van Moerdijk samen.

Omdat de weergoden het evenement gunstig gezind waren, was het zowel zaterdag als zondag zeer druk in het centrum van Zevenbergen. ,,Er zijn ook geen calamiteiten geweest. Wel wat valpartijen maar daar was de EHBO steeds op tijd bij.''

De stichting bouwt het programma op zaterdag steeds verder uit. De Profronde is uitgegroeid tot het Wielerweekend van Moerdijk. ,,We zouden heel wat uit te leggen hebben als we daarmee zouden stoppen. Bij bijvoorbeeld de toertochten en de dikkebandenrace zien we steeds meer deelnemers. En de deelnemers aan de prominentenronde maken er steeds meer werk van om met iets leuks te komen.''

Quote Ons sponsorbud­get groeit steeds een beetje, waardoor we ook steeds betere renners kunnen halen Henk Hendrikx

Een koers voor renners met een verstandelijke beperking en een scootmobieltocht vormden nieuwe onderdelen van het Wielerweekend van Moerdijk. ,,Daar is enthousiast op gereageerd.''