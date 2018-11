Privépiloot Robin (43) uit Zevenbergen heeft beroemdheden als Antoine Griezmann en David Guetta als passagiers

Burgemees­ter Klijs: ‘Einde aan terrasdis­cus­sie Voorstraat Willemstad’

7:00 WILLEMSTAD - Bewoners en horeca worden het niet eens. Hoog tijd dat de gemeente een knoop doorhakt over de terrassen in de Voorstraat in Willemstad. Als het aan burgemeester Jac Klijs ligt, sluiten ze door de week om 23.00 uur en in het weekend om middernacht. En komt er vooral in de weekeinden meer toezicht.